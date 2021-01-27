«По словам представителей государственного учреждения лабораторного центра МЗ на водном транспорте, на эту минуту зарегистрировано 11 больных, двое из которых госпитализированы в городскую больницу. Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины», — говорится в материале силовиков.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста до шести месяцев, ограничения свободы до трех лет или лишения свободы на тот же срок.