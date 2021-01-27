У премьер-министра Армении Никола Пашиняна украли дипломатический паспорт во время массовых беспорядков, вспыхнувших из-за поражения в войне в Нагорном Карабахе. Об этом 26 января сообщило издание «Новости - Армения»

«Армения без Никола». Противники Пашиняна собрались у здания правительства © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Анна Нагдалян.

Ранее в интервью бывший сотрудник аналитического центра при правительстве Андраник Ованнисян заявил, что купил диппаспорт Пашиняна за солидную сумму у азербайджанцев в Казахстане, с которыми познакомился в октябре 2020 года. Они рассказали ему, что покупают любые армянские документы через бывшего главу Службы нацбезопасности Аргишти Кярамяна. Самому Ованнисяну армянские власти еще в 2019 году закрыли въезд в страну.

Во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года Азербайджан вернул под свой контроль часть потерянных в начале 1990-х территорий. Армянская оппозиция обвиняет Пашиняна в предательстве и требует его отставки. Сам премьер утверждает, что чист перед народом.