«Лица, вторгшиеся 10 ноября в здание правительства, похитили 14 дипломатических паспортов, включая паспорт премьер-министра. Все паспорта были аннулированы», — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.
Ранее в интервью бывший сотрудник аналитического центра при правительстве Андраник Ованнисян заявил, что купил диппаспорт Пашиняна за солидную сумму у азербайджанцев в Казахстане, с которыми познакомился в октябре 2020 года. Они рассказали ему, что покупают любые армянские документы через бывшего главу Службы нацбезопасности Аргишти Кярамяна. Самому Ованнисяну армянские власти еще в 2019 году закрыли въезд в страну.
Во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года Азербайджан вернул под свой контроль часть потерянных в начале 1990-х территорий. Армянская оппозиция обвиняет Пашиняна в предательстве и требует его отставки. Сам премьер утверждает, что чист перед народом.