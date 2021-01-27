Совокупный государственный долг Украины вырос в 2020 году на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривне, составив соответственно $90,26 млрд и 2,551 трлн гривен. Об этом 26 января сообщило министерство финансов страны

Госдолг Украины вырос на десятки миллиардов © Facebook, Національний банк України В 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам $16 млрд. Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2021 год, предельный объем госдолга на 31 декабря 2021 года установлен на уровне 2,545 трлн гривен (около $90,46 млрд).