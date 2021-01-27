В том числе государственный и гарантированный государством внешний долг составил на 31 декабря 2020 года 1, 519 трлн гривен (около $53,72 млрд), что равняется 59,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг по данным Минфина составил 1,033 трлн гривен ($36,53 млрд).
В 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам $16 млрд. Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2021 год, предельный объем госдолга на 31 декабря 2021 года установлен на уровне 2,545 трлн гривен (около $90,46 млрд).