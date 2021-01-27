Лидеры двух стран обсудили готовность обеих стран продлить новый Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет. Они договорились, что их команды будут работать в срочном режиме, чтобы завершить его продление к 5 февраля.
Также они согласились изучить возможность обсуждения вопросов стратегической стабильности по целому ряду пунктов контроля над вооружениями и новые проблемы в обеспечении безопасности.
Байден подтвердил поддержку США суверенитета Украины.
На прошлой неделе администрация Байдена предложила продлить действие нового ДСНВ на пять лет, что было положительно воспринято в Кремле. Их общая позиция по вопросу контроля над вооружениями может стать яркой точкой в российско-американских отношениях. Однако общая напряженность между Вашингтоном и Москвой вряд ли уменьшится, учитывая их разногласия по вопросам Сирии, Украины, кибербезопасности, а также взаимные обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику.