Президент США Джозеф Байден и его российский коллега Владимир Путин в ходе своего первого разговора по телефону 26 января обсудили контроль над вооружениями и другие вопросы. Об этом говорится в заявлении Белого дома

Байден позвонил Путину из-за Украины © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Также они согласились изучить возможность обсуждения вопросов стратегической стабильности по целому ряду пунктов контроля над вооружениями и новые проблемы в обеспечении безопасности.

Байден подтвердил поддержку США суверенитета Украины.

На прошлой неделе администрация Байдена предложила продлить действие нового ДСНВ на пять лет, что было положительно воспринято в Кремле. Их общая позиция по вопросу контроля над вооружениями может стать яркой точкой в российско-американских отношениях. Однако общая напряженность между Вашингтоном и Москвой вряд ли уменьшится, учитывая их разногласия по вопросам Сирии, Украины, кибербезопасности, а также взаимные обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику.