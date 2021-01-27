Украинский стендап-комик Андрей Щегель, летом 2019 года переехавший в Белоруссию, чтобы стать резидентом Stand Up Comedy Hall, заявил, что жители Украины предпочитают комедийные шоу, потому что живут в бедной стране. Об этом он рассказал Depo.ua 26 января

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Комик уверен, что украинскому кино и шоу-бизнесу в целом не хватает даже не желания аудитории думать, сколько денег. Причем денег в карманах зрителей.

«Если бы у женщины 50 лет из Полтавской области были, допустим, не 2 тысячи гривен [зарплаты] в месяц, а 20 [тысяч], она бы не думала о том, как ей заплатить за коммуналку, поесть и что жизнь очень плохая. И она была бы гораздо требовательнее к контенту, чем сейчас», — заявил Щегель.

Он подытожил, что «отсталая аудитория и бедная страна» — вещи взаимосвязанные. При этом подчеркнул: в Белоруссии стендаперы могут не только спокойно делать свое дело, но и лучше зарабатывать, ведь страна в целом богаче, чем Украина, даже по уровню ВВП на душу населения, а значит, покупательная способность и, как следствие, интерес к концертам выше.