Украинские власти озаботились вопросом вакцинации населения, только когда он перешел из области медицинской в политическую. Об этом украинский политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Украинцы равнодушны к вопросу вакцинирования © РИА Новости, Нина Зотина

По мнению политолога, это является показателем того, что украинские власти изначально несерьезно отнеслись к вакцинации. Якубин считает, что, озаботившись вопросом предзаказа вакцины еще весной 2020 года, Украина сегодня не оказалась бы в таком шатком положении. Киев же обратил внимание на проблему, только когда она стала по большей мере политической, отметил он.

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