«Мы видим, что богатые страны уже начали активно вакцинацию, страны, которые, скажем так, менее богаты, тоже начали, и по сути вакцинация не идет только в самых беднейших странах глобального юга. И Украина, как это ни парадоксально, тоже попала в этот список, хотя, заметьте, все страны-соседки уже ведут вакцинацию», — отметил он.
По мнению политолога, это является показателем того, что украинские власти изначально несерьезно отнеслись к вакцинации. Якубин считает, что, озаботившись вопросом предзаказа вакцины еще весной 2020 года, Украина сегодня не оказалась бы в таком шатком положении. Киев же обратил внимание на проблему, только когда она стала по большей мере политической, отметил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.