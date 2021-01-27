По словам Богатырева, поскольку на Украине эффективных мер борьбы с эпидемией фактически не принимается, есть много поставленных диагнозов COVID-19, которые не подтверждены лабораторно.
Согласно соцопросу о вакцинации, добавил он, около 51% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.
«16% респондентов ответили, что они уже переболели — либо с подтвержденным тестом, либо с подтвержденными данными других обследований… Это существенно больше, чем по статистике. Просто статистика не все видит, многие люди уже переболели и не хотят вакцину», — пояснил Богатырев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
За все время пандемии COVID-19 на Украине заболели 1 197 107 человек, 22 057 скончались.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца 2022 года в стране вакцинируют не менее 50% населения.