Если бы не мощное внешнее финансирование белорусского протеста, то ни о Викторе Бабарико, ни о Светлане Тихановской, ни о Марии Колесниковой никто бы и не знал. Об этом рассказала белорусский политик из РПТС Эльвира Мирсалимова в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, что в России на самом деле думают о Бабарико © babariko.by

Эксперт отметила, что сейчас из Бабарико пытаются вылепить образ «пророссийского» парня, забывая что два десятилетия бывший банкир демонстрировал исключительно националистическую повестку, а также призывал к разрушению национальной экономики во время протестных акций.

«Допустив их команды к сбору подписей, власть сама себе создала то, что мы все будем вынуждены расхлёбывать ещё долго. Объяви власть, что кандидаты могут выдвигаться только от зарегистрированных партий, мы бы наблюдали тот самый политический бум, только в рамках закона и без общественного потрясения, без резкого спада экономики, без социального кризиса, без жуткого насилия, без символики нацистских пособников», — подчеркнула Мирсалимова.

Но в те годы, в которые жителей республики призывает вернуться белорусская власть, было проще устраивать показательную порку агрочиновников, чем выстраивать систему политического развития страны, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.