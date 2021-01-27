Сохранить в неприкосновенности абсолютный контроль президента Александра Лукашенко над политикой и экономикой Белоруссии уже невозможно. Об этом в программе «Ищенко о главном» на Youtube-канале рассказал политолог Ростислав Ищенко

По его словам, сохранить абсолютную власть Лукашенко было бы возможно теоретически, если бы Белоруссия была экономически самостоятельным государством.

«Она могла бы замкнуться в себе и существовать в режиме Северной Кореи. Но экономической системе, которую создал Лукашенко, необходимы внешние рынки для поддержки собственной экономики и постоянный приток внешнего ресурса. Именно поэтому Лукашенко бьется как рыба об лед и пытается получить у России скидки на энергоресурсы, дополнительные кредиты и списание предыдущих», — рассказал политолог.

Ищенко ответит на вопросы зрителей в прямом эфире

Например, в экономическое пространство большой Евразии, которое создается Россией и Китаем, но тогда экономика Белоруссии должна стать составной частью этого пространства и работать по тем же правилам, что российская и китайская.

По словам Ростислава Ищенко, есть и второй путь, когда в обмен на западные кредиты Белоруссия будет вынуждена менять свое законодательство, пока полностью не уничтожит свою экономику.

Полностью выпуск программы можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.