В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Позднее были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Все фигуранты, кроме Бабарико, признали вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Эксперт отметила, что Бабарико, в частности, поддерживал известную своими русофобскими взглядами писательницу Светлану Алексиевич, выступал против государственного статуса русского языка и инициировал протесты, на которых звучат антироссийские лозунги.
«Напомню также, что на официальном телеграм-канале Бабарико был обнародован призыв к забастовкам на предприятиях, призыв к остановке производств, что привело бы к обрушению экономики и, по замыслу инициаторов и организаторов, принудило Лукашенко к отставке. Бабарико обещал каждому уволенному за забастовки рабочему выплату в размере 1500 евро. Мужчина собирался угробить экономику страны, а из него пытаются вылепить образ героя», — негодует Мирсалимова.
Если бы не мощное внешнее финансирование протеста, то ни о самом Бабарико, ни обо всех остальных «фронтвуменш бело-красно-белого безумства» никто бы и не знал, заключила собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.