Сейчас из экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико пытаются вылепить образ этакого «пророссийского» парня, забывая что два десятилетия бывший банкир демонстрировал исключительно националистическую повестку. Об этом рассказала белорусский политик из РПТС Эльвира Мирсалимова в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, что в России на самом деле думают о Бабарико © babariko.by

Эксперт отметила, что Бабарико, в частности, поддерживал известную своими русофобскими взглядами писательницу Светлану Алексиевич, выступал против государственного статуса русского языка и инициировал протесты, на которых звучат антироссийские лозунги.

«Напомню также, что на официальном телеграм-канале Бабарико был обнародован призыв к забастовкам на предприятиях, призыв к остановке производств, что привело бы к обрушению экономики и, по замыслу инициаторов и организаторов, принудило Лукашенко к отставке. Бабарико обещал каждому уволенному за забастовки рабочему выплату в размере 1500 евро. Мужчина собирался угробить экономику страны, а из него пытаются вылепить образ героя», — негодует Мирсалимова.

Если бы не мощное внешнее финансирование протеста, то ни о самом Бабарико, ни обо всех остальных «фронтвуменш бело-красно-белого безумства» никто бы и не знал, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.