Бывшая солистка украинской группы «ВИА Гра» и жена певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева сделала снимок в стиле Виктории Бекхэм, задрав ногу за голову. Растяжку артистка продемонстрировала в своем Instagram 25 января

Джанабаева поучаствовала в спонтанном флешмобе, который поддержали многие женщины мира, после публикации фото певицы и супруги футболиста Дэвида Бекхэма Виктории. Британка показала в сети серию снимков, где она лежит на диване, демонстрируя шпагат. Похвасталась и Джанабаева.

«Проснулись, потянулись, и пусть утро будет добрым, а неделя легкой», — подписала она снимок.

«Кокетка на королевской постели! А растяжка круче Виктории Бекхэм», «Бекхэм любит делать такие фото. Хорошая, надежная и умная жена должна уметь так делать ножкой», — ответили комментаторы.

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Альбина Джанабаева была солисткой украинского коллектива «ВИА Гра» с 2004 по 2013 год, а в 2014-м она вышла замуж за певца Валерия Меладзе. У пары двое сыновей.

Многие поклонники исполнителя считают, что Джанабаева увела его из семьи с Ириной Меладзе, где у артиста родились три дочери. Первая супруга исполнителя заявляла, что очень тяжело переживала развод с Меладзе.

Нынешняя его жена прекратила сотрудничество с продюсером «ВИА Гры» и братом мужа Константином Меладзе и строит сольную карьеру.