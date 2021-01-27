Актер сериала «Сваты» сделал странное признание

На архивном фото сам Белых с подтянутым телом и кубиками пресса, он объяснил подписчикам, что мечтает привести свое тело в исходный порядок.
Ранее мы писали: «Почему вы в больнице?»: Кравченко из «Сватов» напугала фанатов.
В фильмографии Даниила Белых несколько десятков фильмов и сериалов, в том числе такие ленты, как «ДМБ» и «Ландыш серебристый». В «Сватах» он сыграл роль отца жени Ковалевой.
«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний шестой — в 2013-м. Съемки нового 7-го сезона были начаты, но приостановлены из-за карантина, пока дальнейшая судьба ленты неизвестна.