Актер сериала «Сваты» сделал странное признание

Звезда украинского ситкома «Сваты» Даниил Белых поделился с подписчиками своей мечтой, которую артист даже визуализировал, разместив 25 января на своей странице в Instagram снимок

Сердечный приступ убил известную украинскую актрису © theatre.love

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В фильмографии Даниила Белых несколько десятков фильмов и сериалов, в том числе такие ленты, как «ДМБ» и «Ландыш серебристый». В «Сватах» он сыграл роль отца жени Ковалевой.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний шестой — в 2013-м. Съемки нового 7-го сезона были начаты, но приостановлены из-за карантина, пока дальнейшая судьба ленты неизвестна.