На Украине тема вакцинации от коронавируса не вызывает ажиотажа среди граждан - многие не собираются прививаться. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

ЕС будет юридически прессовать производителей вакцин от COVID-19 © CC0, Pixabay

В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины. Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в свою очередь, отметил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности.

Глава украинского МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не закупит «Спутник», даже если его эффективность подтвердит Всемирная организация здравоохранения.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.