«Дело в том, что только 25% украинцев заявляют о том, что они собираются вакцинироваться, поэтому эта тема не особо волнует украинцев. Кстати, как и в России, не особо большой ажиотаж и тоже небольшое количество. Я смотрю по социологическим данным: в России только на 10% больше, чем украинцев, готовых вакцинироваться», — отметил эксперт.
В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины. Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в свою очередь, отметил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности.
Глава украинского МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не закупит «Спутник», даже если его эффективность подтвердит Всемирная организация здравоохранения.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.