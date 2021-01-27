«Это официальная позиция Посольства Соединенных Штатов в Украине. После того как посольство Соединенных Штатов сделало официальное заявление на своем сайте о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину, понятное дело, что Украина ее покупать не будет», — подчеркнул политолог.
В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины. Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в свою очередь, отметил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности.
Глава украинского МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не закупит «Спутник», даже если его эффективность подтвердит Всемирная организация здравоохранения.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.