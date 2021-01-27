Если бы Украина сегодня начала собственное производство российской вакцины «Спутник V», то первая партия была бы готова лишь через восемь месяцев. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский пообещал украинцам 1 млн доз вакцины «ведущей компании» © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Что касается налаживания производства собственной вакцины: даже если завтра-послезавтра Украина подпишет соглашение с Россией о выпуске вакцины, то, как говорят специалисты, используя харьковские мощности, не ранее чем через восемь месяцев можно получить первые образцы. В данной ситуации есть такая технологическая особенность», — сказал Бондаренко.

В то же время Украина постоянно ведет переговоры относительно других вакцин и по линии международных организаций, и по линии посредников, и напрямую.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.