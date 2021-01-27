Он отметил, что на сегодняшний день Украина не сможет получить российскую вакцину не только по политическим соображениям, но и из-за того, что все контракты на «Спутник» уже расписаны.
«Что касается налаживания производства собственной вакцины: даже если завтра-послезавтра Украина подпишет соглашение с Россией о выпуске вакцины, то, как говорят специалисты, используя харьковские мощности, не ранее чем через восемь месяцев можно получить первые образцы. В данной ситуации есть такая технологическая особенность», — сказал Бондаренко.
В то же время Украина постоянно ведет переговоры относительно других вакцин и по линии международных организаций, и по линии посредников, и напрямую.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.