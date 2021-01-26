Как пишет издание, НАБУ закрыло дело еще в декабре минувшего года, однако в это решение попытались обжаловать в Высшем антикоррупционном суде.
Тем не менее суд 21 января признал закрытие дела законным.
Уголовное дело, о котором идет речь, возбудили в мае 2020 года после заявления одного из депутатов Рады генпрокурору Ирине Венедиктовой.
Досудебным расследованием дела, возбужденного по статье о злоупотреблении служебным положением занималось НАБУ, дела по статье о госизмене — ГБР.
Осенью прошлого года адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что фамилия его подзащитного фигурирует в 58 уголовных делах.
В этом списке уголовные дела, возбужденные по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны, свержении конституционного строя, захвате государственной власти, госизмене, присвоении собственности, финансировании терроризма.