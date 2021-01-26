«Предложенные законопроектом изменения предоставят гражданам возможности для добровольной легализации наличия иностранного гражданства (подданства) без угрозы национальным интересам и суверенитету Украины», — сказано в пояснительной записке.
Это означает, что сделать гражданство РФ вторым украинцам не позволят. Более того, наличие российского паспорта сделает невозможным голосование на украинских выборах в случае принятия Радой данного документа.
При этом в документе отмечается, что законопроект позволит активной украинской диаспоре приобщаться к внутренним проблемам и принимать активное участие в политической жизни страны, сохраняя при этом свое иностранное гражданство.
По мнению авторов закона — депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа», — признание наличия и возможности получения гражданами Украины иностранного гражданства (подданства) фактически станет легализацией и юридическим оформлением уже существующего явления.
Сейчас конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны. Президент Владимир Зеленский ранее поручил главе МИД разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом.