«В ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах», — приводит РИА Новости слова Головченко.

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© скриншот видео "Телеканал ОНТ"
Белорусский премьер также отметил, что на переговорах обсуждались вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности, нефтепродуктов через порты России, а не стран Балтии, которые заняли недружественную позицию в отношении Минска. 

«В этом направлении ведомства сработали так, что экономический эффект будет для Беларуси позитивный», — подчеркнул Головченко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран республика перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов.

Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы. 