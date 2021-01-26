«В ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах», — приводит РИА Новости слова Головченко.
Белорусский премьер также отметил, что на переговорах обсуждались вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности, нефтепродуктов через порты России, а не стран Балтии, которые заняли недружественную позицию в отношении Минска.
«В этом направлении ведомства сработали так, что экономический эффект будет для Беларуси позитивный», — подчеркнул Головченко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран республика перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов.
Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.