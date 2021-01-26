Белоруссия и Россия намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты Российской Федерации, сообщает РИА Новости 26 января со ссылкой на заявление премьер-министра Белоруссии Романа Головченко по итогам переговоров в Москве со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным

«В ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах», — приводит РИА Новости слова Головченко.

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«В этом направлении ведомства сработали так, что экономический эффект будет для Беларуси позитивный», — подчеркнул Головченко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран республика перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов.

Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.