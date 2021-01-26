Российская певица 26 января опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о своей реакции на попадание в черный список Министерства культуры Украины

«Я так боюсь, я же теперь враг народа Украины, меня таки занесли в эти страшные списки официально. Апина — угроза нацбезопасности Украины, что же делать. Вот видите унитаз, сейчас сяду и буду бояться», — сказала Апина дрожащим голосом.

Алена Апина больше не приедет на Украину, даже если захочет © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Апина также призналась, что три года назад проникла на Украину «через Кишинев» и дала «прекрасный концерт» в Одессе, который до сих пор не может забыть.

«Были радость и слезы, что я увидела свой любимый город, одесситов. Это наше общее прошлое, как вы хотите его убить», — заявила Апина.

Она добавила, что «наше поколение все равно будет чувствовать себя птицами из одного гнезда, мы выросли на одних мультиках, смотрели одни фильмы, любили и чудили под одни и те же песни, — пишите ваши дурные списки, мы все равно будем любить друг друга».