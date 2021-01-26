В центре Львова аниматор в костюме персонажа мультфильма «Гадкий я», предлагавший с ним сфотографироваться, включил запись песни на русском языке. Львовянка Вера Олеш пожаловалась на это в полицию, об этом она рассказала на днях в Facebook

Олеш сообщила, что возле здания мэрии Львова, на площади Рынок, увидела аниматора в костюме миньона из мультфильма. По ее словам, он включил запись русскоязычной песни.

«Звучит дешевая попса, даже еще хуже, чем попса. Угадайте, на каком языке? Правильно: языком агрессора! В центре европейского патриотического города! Под носом самого демократичного городского совета!» — написала женщина.

Ницой похвалила Олю Полякову за язык © Оля Полякова/Инстаграм

Олеш хотела пожаловаться в горсовет или обратиться в приемную управления по вопросам культуры, но сразу ее не смогли принять. По телефону местный депутат ей сообщила, что таких обращений очень много.

В конце концов она написала на аниматора и девушку заявление в полицию. Там она заявила, что является журналисткой. В полиции уточнили, была ли девушка с аниматором без маски, и приняли заявление.

В соцсети вспыхнуло обсуждение инцидента. «Это Львов, детка», «Вы молодец! Каждый должен так поступать!», «Будем надеяться, что антигероиня еще найдет свой столб», — поддержали женщину подписчики.

Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал граждан жаловаться на нарушение закона о государственном языке.