«О выборе языка надо спрашивать отдельно у каждого стендапера. Я выступаю на русском, потому что мне так удобнее. Я думаю на русском, всю жизнь говорил на этом языке», — рассказал Щегель.
Он уточнил, что Украина — «во многом русскоязычная страна, русскоязычных комиков очень много» и большинство из них, судя по его наблюдениям, живет в Киеве. А вот во Львовской области шутят все чаще на украинском языке, заметил комик.
По его словам, часть стендаперов переходит на украинский, «делая сознательный выбор», и в целом шоу-бизнес страны, хоть и медленно, но движется в сторону украинизации.
В Белоруссии Щегель выступает на русском языке, потому что там «не нужно думать о жлобах», которые смогут обвинить в недостаточно уважительном отношении к украинскому языку.
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В субботу, 16 января, на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая поставщиков услуг обслуживать потребителей исключительно на украинском языке. Представителей шоу-бизнеса эта мера пока не касается.