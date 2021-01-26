Украинский стендап-комик Андрей Щегель летом 2019 года переехавший в Белоруссию, чтобы стать резидентом Stand Up Comedy Hall, объяснил, почему большинство украинских стендаперов выступает на русском языке в интервью Depo.ua 26 января

«О выборе языка надо спрашивать отдельно у каждого стендапера. Я выступаю на русском, потому что мне так удобнее. Я думаю на русском, всю жизнь говорил на этом языке», — рассказал Щегель.

По его словам, часть стендаперов переходит на украинский, «делая сознательный выбор», и в целом шоу-бизнес страны, хоть и медленно, но движется в сторону украинизации.

В Белоруссии Щегель выступает на русском языке, потому что там «не нужно думать о жлобах», которые смогут обвинить в недостаточно уважительном отношении к украинскому языку.

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В субботу, 16 января, на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая поставщиков услуг обслуживать потребителей исключительно на украинском языке. Представителей шоу-бизнеса эта мера пока не касается.