Украинский стендап-комик Андрей Щегель, летом 2019-года переехавший в Белоруссию, чтобы стать резидентом Stand Up Comedy Hall, признался, что шутил о главе белорусского государства Александре Лукашенко и оценил степень риска такого юмора. Об этом сообщило Depo.ua 26 января

«Патриотизм ничего не стоит»: украинский комик переехал в Белоруссию © Андрей Щегель/Инстаграм

«Однозначно, некоторые шутят осторожно, потому что у них есть какой-то воображаемый враг-КГБ, который за ними следит, но это ерунда. Потому что я и довольно жестко говорил, и президента обзывал, и никакого даже предупреждения не получил», — сказал он.

Также Щегель заявил, что Белоруссия — страна, дающая больше возможностей, чем его собственная родина, где не нужно «думать о жлобах».