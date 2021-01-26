По словам Щегеля, степень неаккуратности в высказываниях о первом человеке в Белоруссии зависит от того, насколько значимое влияние комик оказывает на аудиторию. Если речь идет о крупном представителе юмористического бизнеса, то могут отменить концерты, но в целом стендаперы не ограничены в темах.
«Однозначно, некоторые шутят осторожно, потому что у них есть какой-то воображаемый враг-КГБ, который за ними следит, но это ерунда. Потому что я и довольно жестко говорил, и президента обзывал, и никакого даже предупреждения не получил», — сказал он.
Также Щегель заявил, что Белоруссия — страна, дающая больше возможностей, чем его собственная родина, где не нужно «думать о жлобах».