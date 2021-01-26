Митингующие жгут файеры и требуют переговоров с министром внутренних дел. Сообщается, что им нужны результаты финансового аудита по вложенным средствам. Кроме того, они требуют наказать организаторов махинаций, из-за которых строительство их домов заморозили.
Они пришли с лозунгами на украинском и английском языках, с флагами Украины и Евросоюза.
«Пожалуйста, помогите нам победить коррупцию, пока она не разрушила наш народ. Помогите нам получить наше на 100% оплаченное жилье», — гласит лозунг на английском языке.
По данным ресурса, глава МВД Арсен Аваков еще осенью 2020 года заявил, что деньги вкладчиков были украдены, и пообещал стать посредником между застройщиком и властью.
Отмечается, что протестующие боятся, что их вновь хотят обмануть путем втягивания в невыгодный меморандум, поскольку в документе нет четких условий финансирования и сроков окончания работ.