Инвесторы банка «Аркада», которые не получили обещанное жилье, пришли к зданию Министерства внутренних дел Украины в Киеве с требованием итогов проверки и наказания мошенников. Об этом сообщает 26 января Telegram-канал Pavlovsky news

Митингующие жгут файеры и требуют переговоров с министром внутренних дел. Сообщается, что им нужны результаты финансового аудита по вложенным средствам. Кроме того, они требуют наказать организаторов махинаций, из-за которых строительство их домов заморозили.

Аваков рассказал о расследовании махинаций на 9 млрд гривен в банке «Аркада» © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych пришли с лозунгами на украинском и английском языках, с флагами Украины и Евросоюза.

«Пожалуйста, помогите нам победить коррупцию, пока она не разрушила наш народ. Помогите нам получить наше на 100% оплаченное жилье», — гласит лозунг на английском языке.

По данным ресурса, глава МВД Арсен Аваков еще осенью 2020 года заявил, что деньги вкладчиков были украдены, и пообещал стать посредником между застройщиком и властью.

Отмечается, что протестующие боятся, что их вновь хотят обмануть путем втягивания в невыгодный меморандум, поскольку в документе нет четких условий финансирования и сроков окончания работ.