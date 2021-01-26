На снимке видно, что, пока коллеги Тищенко работают, депутат встал, включил фронтальную камеру на телефоне, собираясь, вероятно, сделать селфи.
При этом на снимке можно заметить, что другие депутаты тоже отвлекаются от основной работы — кто-то говорит по телефону, кто-то смотрит в экран своего гаджета. Сделал ли Тищенко кадр, не ясно, в своих соцсетях он его не публиковал.
Тищенко не раз попадал в скандальные ситуации: ранее в социальных сетях он рассказывал о народных методах лечения коронавируса, в том числе рекомендовал всем следовать его примеру и употреблять «украинский антибиотик от пневмонии» — сало. Позже сам депутат заразился коронавирусом.