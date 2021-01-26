Журналисты застали депутата украинского парламента от партии «Слуга народа» Николая Тищенко за странным занятием прямо во время заседания Верховной Рады. Об этом во вторник, 26 января, сообщило издание «Апостроф»

На снимке видно, что, пока коллеги Тищенко работают, депутат встал, включил фронтальную камеру на телефоне, собираясь, вероятно, сделать селфи.

«Народу объявлена война». Рада собралась на первое заседание © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тищенко не раз попадал в скандальные ситуации: ранее в социальных сетях он рассказывал о народных методах лечения коронавируса, в том числе рекомендовал всем следовать его примеру и употреблять «украинский антибиотик от пневмонии» — сало. Позже сам депутат заразился коронавирусом.