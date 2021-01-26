Супруга убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова останется в России. Об этом в комментарии ФАН 26 января сказал публицист Анатолий Вассерман

По мнению Вассермана, у Максаковой нет выбора, и она передумает возвращаться на Украину.

«Власти там сейчас практически нет, а жить в условиях беспредела можно, только пока ты самый крутой. А что будет, если ты не такой, показала судьба ее мужа», — сказал публицист.

Суд отменил подозрение в убийстве Вороненкова бывшему мужу Максаковой © РИА Новости, Андрей Старостин | Перейти в фотобанк Мария Максакова прилетела из Киева в Москву. Она заявила, что находится в России только на время участия в судебном процессе по поводу квартиры.

Муж Максаковой, бывший депутат Годумы Денис Вороненков, был убит в центре Киева в 2017 году. Украинские правоохранители не исключали, что связанные с недвижимостью махинации Вороненкова в России могли стать причиной его убийства в Киеве.

Ранее Максакова заявила, что обожает Украину, и, по ее мнению, эта страна — лучший антидепрессант.