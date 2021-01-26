Почти три четверти украинцев (74%) считают, что развитие Украины движется в неверном направлении. И только 10% довольны тем, как развивается страна. 15,7% отказались отвечать или не определились с ответом.
В правильности курса меньше всего украинцы уверены на востоке страны (6,6%) и в Донбассе (4,6%). Там же развитие ситуации на Украине не поддерживают 82,6% и 90,7% соответственно.
При этом на юге наблюдаются другие настроения: 63,6% опрошенных ответили, что дела в Украине движутся в неправильном направлении, а 15,7% не согласны с ними.
В опросе приняли участие 1005 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.