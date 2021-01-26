Лишь 10% украинцев довольны тем, как развивается их государство. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Его результаты были опубликованы 26 января

Почти три четверти украинцев (74%) считают, что развитие Украины движется в неверном направлении. И только 10% довольны тем, как развивается страна. 15,7% отказались отвечать или не определились с ответом.

Пять фактов о независимом Донбассе: что произошло и что будет © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

При этом на юге наблюдаются другие настроения: 63,6% опрошенных ответили, что дела в Украине движутся в неправильном направлении, а 15,7% не согласны с ними.

В опросе приняли участие 1005 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.