Национальный банк Украины (НБУ) предупредил банки страны о санкциях США в отношении депутата Верховной Рады Александра Дубинского, и ему стали отказывать в сотрудничестве, сообщил портал Liga.net 26 января

«В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками», — цитирует письмо НБУ издание.

Госдеп, Дубинский и раскол «Слуги народа» © Facebook, Teletriumf

«Работники Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну чтобы якобы не иметь им лишних проблем», — говорится в сообщении депутата в Facebook.

В январе США ввели санкции против семи граждан и четырех медиа Украины за «вмешательство в президентские выборы в США».

В санкционный список попали депутат Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат Рады Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

Кроме того, под санкциями оказались ООО «Эра Медиа», ИА «Онли Ньюз», ООО «Скептик» и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Рады Андреем Деркачом, которого включили в санкционный список в сентябре 2020 года.