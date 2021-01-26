Две звезды объединились для создания оригинального выпуска в честь 10-летия «Орла и решки», где помимо рассказов о путешествии обещают показать нешуточные страсти ведущих.
«Мы с Иваном Дорном на проекте, как Dava с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!» — анонсировал Гудков.
А вот Дорн вспомнил о том, что когда-то знаменитое тревел-шоу развернуло его судьбу в нужном направлении.
«Однажды я не прошел кастинг на ведущего в "Орел и решка", и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас я был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом», — признался Дорн.
Ранее издание Украина.ру писало: Украинский «Стыцамен» до сих пор звучит в машинах россиян.
Иван Дорн — певец, музыкант, автор песен и большой любитель эпатажа. Но несмотря на все странности артиста, не так давно руководство «Союзмультфильма» предложило ему написать музыку к новым сериям мультипликационного фильма «Ну, погоди!».