Юбилейные выпуски украинской программы про путешествия «Орел и решка» будут вести медийные лица. Так, в поездку в одном из выпусков вместе с Региной Тодоренко отправился музыкант и шоумен Тимур Родригез, а впереди шоу, снятое российским шоуменом Александром Гудковым и украинским певцом Иваном Дорном, написала «Экспресс газета» 26 января

Две звезды объединились для создания оригинального выпуска в честь 10-летия «Орла и решки», где помимо рассказов о путешествии обещают показать нешуточные страсти ведущих.

«Мы с Иваном Дорном на проекте, как Dava с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!» — анонсировал Гудков.

Чтобы работать официантом: украинская ведущая спровоцировала спор об украинском языке © Снежана Егорова/Фейсбук

«Однажды я не прошел кастинг на ведущего в "Орел и решка", и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас я был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом», — признался Дорн.

Ранее издание Украина.ру писало: Украинский «Стыцамен» до сих пор звучит в машинах россиян.

Иван Дорн — певец, музыкант, автор песен и большой любитель эпатажа. Но несмотря на все странности артиста, не так давно руководство «Союзмультфильма» предложило ему написать музыку к новым сериям мультипликационного фильма «Ну, погоди!».