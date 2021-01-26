На Украине в рамках реформы Министерства юстиции сокращают число колоний и исправительных центров, после этого без приюта остается множество служебных животных. Об этом сообщает сайт vesti.ua 26 января

В частности, после закрытия Бучанской исправительной колонии №85 остались брошены на голодную смерть и служебные собаки, и кошки, которых заводили арестанты. Котов по договоренности с руководством колонии смогли забрать волонтеры.

«В Бучанской колонии было списано 15 собак из-за возраста и ненадобности. Остальные переведены на другие службы. Эти 15 собак должны забрать местные жители или волонтеры. Еще сотрудники забрали четырех собак», — сообщила пресс-секретарь министра юстиции Оксана Грязнова.

Малюська показал обновленный интерьер камер для коррупционеров в киевском СИЗО © Facebook, Denis Malyuska

По словам сотрудника исправительного учреждения, раньше животных списывали и усыпляли, сейчас все зависит от руководителя колонии и помощи волонтеров. Он добавил, что выжить удается единицам.

В июле на Украине было закрыто восемь учреждений исполнения наказаний. Также министр юстиции Денис Малюська объявил о распродаже опустевших зданий тюрем.