В частности, после закрытия Бучанской исправительной колонии №85 остались брошены на голодную смерть и служебные собаки, и кошки, которых заводили арестанты. Котов по договоренности с руководством колонии смогли забрать волонтеры.
«В Бучанской колонии было списано 15 собак из-за возраста и ненадобности. Остальные переведены на другие службы. Эти 15 собак должны забрать местные жители или волонтеры. Еще сотрудники забрали четырех собак», — сообщила пресс-секретарь министра юстиции Оксана Грязнова.
Однако остается неизвестным, что ждет брошенных собак из других исправительных колоний.
По словам сотрудника исправительного учреждения, раньше животных списывали и усыпляли, сейчас все зависит от руководителя колонии и помощи волонтеров. Он добавил, что выжить удается единицам.
В июле на Украине было закрыто восемь учреждений исполнения наказаний. Также министр юстиции Денис Малюська объявил о распродаже опустевших зданий тюрем.