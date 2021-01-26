Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко якобы заказал опросы, которые покажут высокий рейтинг «Слуги народа». Об этом 26 января сообщили Telegram-каналы «Шептун» и «Резидент» со ссылкой на свои источники

Во вторник, 26 января, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал у себя на сайте результаты нового исследования, согласно которым рейтинг Владимира Зеленского, а также его партии «Слуга народа» сильно просел. Партия Зеленского опустилась на 4-е место в новом рейтинге © Facebook, Слуга Народу

«Наш источник в ОП сообщил, что Кирилл Тимошенко сегодня заказал два социологических исследования под президента, в которых рейтинг Зеленского выше 25%, а "слуг народа" — 18%. Офис президента хочет размыть исследование КМИС, которое стало настоящим триггером для власти», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после опубликованного КМИС рейтинга в офисе Зеленского якобы дали команду срочно сделать «свои» замеры и показать противоположную ситуацию.

Кроме того, утверждается, что дана команда ускорить процесс переговоров с кандидатами на замену премьеру Денису Шмыгалю, который из-за истории с повышением тарифов на ЖКХ «тянет за собой вниз рейтинг президента».

По данным опроса КМИС, в Раду в настоящее время прошли бы пять партий. При этом «Слуга народа» получила бы четвертое место, пропустив «Оппозиционную платформу — За жизнь», «Европейскую солидарность» и «Батькивщину».

При этом тот же опрос содержит информацию о том, что Зеленского поддержали бы 19,8% украинцев, уверенных в своем выборе, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента.