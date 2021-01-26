В Польше под объективы видеокамер попал голый украинец. Он пришел ночью к фабрике LG, встал напротив входа и показал средние пальцы зданию. Об этом на днях сообщила Gazeta Wrocławska

Бывшие украинцы: заробитчане навсегда остаются в Польше © AP, Sergei Chuzavkov приехал в Польшу на заработки из Украины, он устроился на работу через компанию-посредника. Но тяжелые условия вынудили его бросить работу.

На производстве работает много иностранцев — не только с Украины, но и из Азии. Другие работники фабрики утверждают, что подобные инциденты случались и раньше — на территории фабрики или рядом уже появлялись голые работники.

Возвращение трудовых мигрантов на Украину — один из важных пунктов в стратегии президента Владимира Зеленского. Он говорил об этом еще в инаугурационной речи, в видеобращениях и особенно активно — в период пандемии коронавируса, когда весь мир закрылся на карантин, а часть заробитчан решила пересидеть его на родине. Но уже очевидно, что удержать украинцев в родной стране не удается.

Даже если экономика Польши в этом году будет серьезно снижаться, украинские трудовые мигранты все равно будут очень нужны в этой стране, потому что в условиях нехватки рабочих рук именно заробитчане могут быстро и профессионально закрыть эту потребность. Чтобы в Польшу перестали ехать украинцы, ее экономика должна упасть на уровень Украины (а сейчас ВВП Польши в 5 раз выше украинского).