Верховная Рада намерена ввести налог на услуги иностранных цифровых компаний, которые ни имеют собственных резидентств на Украине. Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает пресс-служба партии «Слуга народа» 26 января

Пролоббированная ярость. Как украинские политики платят западным компаниям за право быть услышанными © radiosvoboda.org платить налоги на одном уровне с малым бизнесом. Депутат добавил, что парламент планирует отменить льготы крупным транснациональным цифровым компаниям-нерезидентам — соответствующий законопроект № 4184 уже зарегистрировали в Раде.

В случае принятия закона под его действие попадут такие компании, как Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, Linkedin, Youtube, Viber, Apple, Amazon, Alibaba, Booking и другие.