Он отметил, что все иностранные компании, которые предоставляют свои услуги на Украине, должны платить налоги на одном уровне с малым бизнесом. Депутат добавил, что парламент планирует отменить льготы крупным транснациональным цифровым компаниям-нерезидентам — соответствующий законопроект № 4184 уже зарегистрировали в Раде.
В случае принятия закона под его действие попадут такие компании, как Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, Linkedin, Youtube, Viber, Apple, Amazon, Alibaba, Booking и другие.