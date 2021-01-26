Пять партий могли бы пройти в украинский парламент, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, которые обнародованы на его сайте 26 января

«Слуга народа»-2021: без шансов для себя и Украины © скриншот видео "112 Украина" Владимира Зеленского «Слуга народа» была бы четвертой в рейтинге.

По данным социологов, партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 20,7% тех, кто определился с выбором. «Европейскую солидарность» Петра Порошенко поддержали бы 15,3%, «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 12,6%, «Слугу народа» — 11,2%, партию Игоря Смешко «Сила и Честь» — 8,3%.

Опрос проводился в октябре — ноябре среди 1005 респондентов, проживающих во всех областях Украины и Киеве. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

На выборах в Верховную Раду в июле 2019 года партия «Слуга народа» получила 43% голосов, что дало ей 124 места в парламенте, еще 130 мест получили выдвиженцы партии в одномандатных округах.