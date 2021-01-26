Депутат партии «Слуга народа» Александр Дубинский 26 января записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ролик опубликован в YouTube

В ролике депутат прокомментировал возможность добровольно покинуть партию после введения Минфином США санкций в его отношении.

По его словам, на Украине множество аферистов, которые используют свое влияние на людей, чтобы обворовывать страну.

Белая ворона среди «Слуг народа». «Санкционный» депутат Дубинский получил метку от США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петр Порошенко заявляет, что Зеленский некомпетентен и должен покинуть пост, и заявил, что с давлением на него по поводу отставки — аналогичная ситуация.

«Никакого добровольного решения о выходе из фракции "Слуга народа" не будет. Если же такое решение, нелогичное, незаконное, вопреки регламенту, будет принято в отношении меня фракцией, ну что же — это будет решение, которое приведет фракцию к развалу», — сказал Дубинский.

Также Дубинский попросил президента о личной встрече «без посредников и аферистов», чтобы донести до него свои аргументы.

25 января состоялось заседание фракции «Слуга народа», на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. По итогам заседания замглавы фракции Александр Корниенко заявил, что депутаты рассмотрят несколько вариантов решения ситуации с Дубинским, в том числе и его исключение из фракции.

Санкции США были введены против Дубинского за его связи с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом, который публиковал компромат на Демпартию и Джо Байдена и их связь с коррупцией на Украине.