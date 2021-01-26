Харьковские полицейские обнаружили в центре города квартиру, где выращивали, убивали и ели собак. Соответствующее видео 26 января опубликовал блогер Евгений Зуб в своем Instagram

Убил 3 тысячи собак: главный догхантер Украины оправдан © zachem.com.ua

«Забрали с помойки детей. Они питались убитыми собаками… Я много видел ситуаций с детьми. Но такое впервые. В центре города. Квартира полностью завалена мусором. Сотрудники полиции еле открыли дверь. Мама, бабушка, дети, 4 собаки какали и писали там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их», — написал Зуб.

На видео запечатлены сотрудники ювенальной полиции и их переговоры с мамой детей — 30-летней Лилией. Женщина интересуется, будут ли забирать детей и «сколько будут изымать». Далее она поясняет, что в квартире числится пять малышей и что двоих забрали социальные службы, а еще одна находится в больнице.

Когда правоохранители начали собирать детей, чтобы отнести их на улицу и показать медикам, оказалось, что у них нет никакой теплой одежды, потому что дети не выходят на улицу. Младшего ребенка вынесли на лестничную площадку в одном памперсе и только там завернули в одеяло, принесенное из машины скорой помощи.