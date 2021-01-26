По мнению политолога, помимо того, что власти Украины препятствуют закупкам российской вакцины, продвижение интересов западных фармацевтических компаний помешает и скорому поступлению в страну вакцины из Китая.
Он напомнил, что с момента медицинской реформы Супрун госзакупками лекарств для Украины занимаются иностранные организации, в частности, Crown Agents и UNICEF.
«Мы слышали, правда, что у нас собираются якобы закупить еще китайские вакцины. Но опять же здесь у меня есть такое подозрение, что в ближайшее время она до нас не дойдет… Потому что Pfizer до нас точно в ближайшее время не дойдет», — отметил Богатырев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее Киев заявил о договоренностях по поставке на Украину 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinovac Biotech в максимально короткие сроки.