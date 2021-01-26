В вопросе закупок вакцин на Украине лоббируются интересы производителей из США и Великобритании, поэтому в ближайшее время вряд ли станет доступна китайская вакцина. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Даниил Богатырев

По мнению политолога, помимо того, что власти Украины препятствуют закупкам российской вакцины, продвижение интересов западных фармацевтических компаний помешает и скорому поступлению в страну вакцины из Китая.

Зеленский пообещал украинцам 1 млн доз вакцины «ведущей компании» © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Мы слышали, правда, что у нас собираются якобы закупить еще китайские вакцины. Но опять же здесь у меня есть такое подозрение, что в ближайшее время она до нас не дойдет… Потому что Pfizer до нас точно в ближайшее время не дойдет», — отметил Богатырев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее Киев заявил о договоренностях по поставке на Украину 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinovac Biotech в максимально короткие сроки.