Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность формированием и выполнением государственного оборонного заказа и провел в связи с этим заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом 26 января сообщает пресс-служба СНБО на своем сайте

В частности, Данилов назвал недопустимым пересмотр основных показателей оборонного заказа в течение года после его утверждения. По его словам, это возможно только при форс-мажорных обстоятельствах. В советах не нуждаемся — секретарь СНБО ответил Патрушеву © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Глава государства обеспокоен процессом формирования и выполнения государственного оборонного заказа по результатам прошлого года… Относительно реформирования Государственного концерна "Укроборонпром" еще раз подчеркиваю, что направления и задачи по его реформированию и развитию должны быть согласованы со Стратегией развития ОПК», — заявил Данилов.

Также он напомнил, что Зеленский поручил подготовить к рассмотрению на заседании СНБО вопрос относительно развития авиастроительной отрасли одновременно с рассмотрением отчета о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса.

Ранее в «Укроборонпроме» заявили, что по итогам 2020 года концерн выполнил на 100% оборонный госзаказ.