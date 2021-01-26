В частности, Данилов назвал недопустимым пересмотр основных показателей оборонного заказа в течение года после его утверждения. По его словам, это возможно только при форс-мажорных обстоятельствах.
«Глава государства обеспокоен процессом формирования и выполнения государственного оборонного заказа по результатам прошлого года… Относительно реформирования Государственного концерна "Укроборонпром" еще раз подчеркиваю, что направления и задачи по его реформированию и развитию должны быть согласованы со Стратегией развития ОПК», — заявил Данилов.
Также он напомнил, что Зеленский поручил подготовить к рассмотрению на заседании СНБО вопрос относительно развития авиастроительной отрасли одновременно с рассмотрением отчета о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса.
Ранее в «Укроборонпроме» заявили, что по итогам 2020 года концерн выполнил на 100% оборонный госзаказ.