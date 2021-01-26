Украинская певица Maruv одним постом в сети Instagram 25 января заставила своих подписчиков обсудить сразу несколько сплетен о себе: свою ориентацию, новый закон о языке и нормы использования русского мата

Последние недели исполнительница отдыхала в Дубае, откуда регулярно выкладывала фото и видео в своем фирменном откровенном стиле. В новой публикации певица заявила, что отпуск заканчивается.

«Этот пост, про мой о******й отдых в этом году. Желаю всем так висеть, от всей души! Жизнь одна, кайфуйте!» — написала Maruv.

Запись она проиллюстрировала снимками с подругой у бассейна, где девушки наклоняются друг к другу для поцелуя.

«Ты лесби?», «Не матерись тебе не идет», «Материться дамочкам не идет», «Как Вы теперь в связи с новым вышедшем законом о запрете русского языка, петь будете на русском языке?», «Нормальные фото есть без срак?», «Вы просто пинок под ж**у всем, кто сидит и смотрит на Вас, и пытается писать негатив, и рвёт целлюлит от злости», — написали пользователи.

Ранее Maruv показала свое новое белье в стиле БДСМ: «Хочу сама себя».

Maruv часто критикуют и за излишнюю откровенность, и за работу в России, а также за использование нецензурных слов. Однако певица не обращает внимания не хейтеров, говоря, что только она решает, как ей лучше жить и где работать.