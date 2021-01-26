Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказался относительно заявления секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в отношении государственного статуса украинского языка. Свою позицию 26 января он обнародовал у себя в Facebook

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, — это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

«Украинский язык — единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся», — написал он.

Языковой закон способствует развитию сепаратизма на Украине — Патрушев © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

С 16 июля 2022 года на Украине начнут штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.

Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.