Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, — это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США.
«Украинский язык — единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся», — написал он.
Кроме того, Данилов отметил, что для Украины Россия остается «страной-агрессором», а новая история взаимоотношений возможна только после того, как «последний российский солдат покинет территорию Украины».
С 16 июля 2022 года на Украине начнут штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.
Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.