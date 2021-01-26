Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков продвигает идею создания отдельной партии в то время, как специально под это разрабатывается медийная стратегия. Об этом 26 января сообщает Telegram-канал «Вертикаль» со ссылкой на свои источники

«По нашей информации, на Разумкова выделяется бюджет в размере 320 тысяч долларов в месяц. И это только деньги, которые идут на аппарат. Суммы на продвижение неизвестны. Подписаны договоры с двумя пиар-агентствами. Люди из бэк-офиса Разумкова сидят на пятом этаже БЦ "Леонардо"», — говорится в сообщении. Дмитрий Разумков: кто он © Facebook Дмитрия Разумкова

Также отмечается, что Разумкова якобы координирует директор по коммуникациям СКМ, который принадлежит олигарху Ринату Ахметову, Наталья Емченко. По данным канала, Емченко и Разумков трижды встречались за последний месяц. В новую партию Разумкова хотят пригласить часть «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь», близкую к олигарху Борису Колесникову.

Ранее Разумков пошутил, что в некоторой степени является президентом, поскольку является главой Рады в парламенстко-президентской республике.

Он уточнил, что его спрашивали, не мечтает ли он о высоких должностях. Разумков ответил уклончиво, что его «работа — не мечтать, а выполнять актуальные задачи», и добавил, что до следующих выборов еще долгий путь.