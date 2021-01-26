Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца 2022 года в стране вакцинируют не менее 50% населения. Об этом 26 января он сообщил во время выступления в парламенте, которое транслировал телеканал «Рада»

Зеленский пообещал украинцам 1 млн доз вакцины «ведущей компании» © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Правительство законтрактовало необходимое количество вакцин, которые нужны для того, чтобы все желающие в этом году получили эту возможность, и подготовило для этого необходимую логистическую инфраструктуру, чтобы начать кампанию по вакцинации уже в феврале… Общая цель дорожной карты — охват не менее 50% населения до конца 2022 года», — сказал Шмыгаль.

В рамках первого этапа планируется вакцинировать 367 тыс. человек (медработников и персонал, оказывающий помощь больным коронавирусом, людей в домах престарелых, военнослужащих ООС, которые находятся на передовой). Второй этап охватит прививкой 2,5 млн человек (соцработники, люди старше 80 лет, другие медицинские работники). Третий этап — это вакцинация 7,2 млн человек (сотрудников ГСЧС, полиции, СБУ, а также учителей).

Потом очередь вакцинации дойдет до людей в возрасте от 60 до 64 лет с сопутствующими заболеваниями. И в заключении вакцинируют других граждан, которые не входят в приоритетные группы.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Однако за воскресенье в стране выявили минимум новых случаев коронавируса за более чем четыре месяца — чуть более 2,5 тысячи. Текущий карантин введен до конца февраля. С понедельника Украина вышла из жесткого локдауна, который длился с 8 по 24 января.