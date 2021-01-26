Исполнительный директор МИА «Россия сегодня», член Совета по правам человека РФ Кирилл Вышинский в интервью РИА Новости 26 января рассказал об издании своей книги «Жил напротив тюрьмы...»

Журналист отметил, что выход книги был запланирован на 2020 год, но этому помешала пандемия COVID-19.

В предисловии к книге Вышинский отметил, что в ней будут раскрыты некоторые закулисные подробности российско-украинского обмена пленными «35 на 35». Кроме того, в ней он рассказал об Украине после Майдана-2014.

Кирилл Вышинский: В элите Украины появилось много желающих произнести: "Свободная касса!" © РИА Новости, Владимир Песня

По мнению Вышинского, книга будет интересна тем, кто внимательно следит за тем, что происходит на Украине, «сопереживают, для них это важно, там живут их близкие, родственники».

«Сейчас мне кажется, что это вдвойне важно и интересно на фоне последних событий, происходящих в России на фоне того давления информационного, которое мы испытываем, этих попыток раскачать внутреннюю ситуацию в России. Мне кажется, что сейчас это будет по-другому, но по-прежнему интересно», — добавил журналист.

Книга была издана в России в электронном и печатном форматах, с 26 января она доступна в книжных онлайн-магазинах.

Кирилл Вышинский занимал пост главного редактора портала «РИА Новости Украина». 15 мая 2018 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В конце августа прошлого года суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре Вышинский среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.