Авиамоделисты проводят под Верховной Радой в Киеве пикет против законопроекта, который может превратить их в преступников. Об этом 26 января сообщает «Апостроф»

В повестке дня Рады на вторник назначено голосование по законопроекту №3716, касающегося регулирования эксплуатации на Украине беспилотных воздушных судов. На Украине разработали «смертельно опасный» дрон-камикадзе © mil.in.ua

«В том виде, который предлагает законопроект Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры, он грозит превратить авиамоделистов в преступников, если они не поставят модели на учет в Госавиаслужбу и не оформят на них страховку», — отметило издание.

Из публикации следует, что законопроект формально коснется даже ребенка, который запускает бумажный самолетик.

Проект предлагает для тех, кто эксплуатирует беспилотники, установить нормы, которые уменьшат регуляторную нагрузку, а заодно и обеспечат надлежащий уровень безопасности авиации. По заключению Комитета, проект не противоречит международно-правовым обязательствам Украины, в то же время не в полной мере учитывает положения Регламента ЕС о правилах и процедурах эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.