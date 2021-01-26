Депутаты Верховной Рады разрешили допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в текущем году для участия в многонациональных учениях. Трансляцию заседания парламента 26 января вел телеканал «Рада»

На Украине разработали «смертельно опасный» дрон-камикадзе © mil.in.ua

В частности, в текущем году планируются: «Репид Трайдент — 2021», украинско-британские учения «Козак Мейс — 2021» и «Вориер Вотчер — 2021», украинско-американские учения «Си Бриз — 2021», украинско-румынские учения «Риверайн — 2021», а также украинско-польские учения — «Три Меча — 2021» и «Сильвер Сэйбер — 2021».

Согласно законодательству страны, на Украине не допускается размещение иностранных военных баз. Иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению главы государства.