За решение проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ должен подписать президент страны.
В частности, в текущем году планируются: «Репид Трайдент — 2021», украинско-британские учения «Козак Мейс — 2021» и «Вориер Вотчер — 2021», украинско-американские учения «Си Бриз — 2021», украинско-румынские учения «Риверайн — 2021», а также украинско-польские учения — «Три Меча — 2021» и «Сильвер Сэйбер — 2021».
Согласно законодательству страны, на Украине не допускается размещение иностранных военных баз. Иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению главы государства.