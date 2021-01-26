Запасы угля на украинских теплоэлектростанциях упали до исторического минимума и составляют 455 тысяч тонн. Об этом 26 января сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на выступление главного диспетчера НЭК «Укрэнерго» Виталия Зайченко на заседании Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг

«Склады угольных электростанций изношены до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита в Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн в Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает», — говорится в сообщении.

Энергокризис на Украине: у ТЭС заканчиваются запасы угля © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Зайченко отметил, что прошлую морозную неделю энергосистема выдержала благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Белоруссии.

Ранее в «Укрэнерго» заявили о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах ТЭС — по состоянию на 18 января. Его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза — до 487,5 тыс. тонн.

В декабре 2020 года правительство Украины продлило действие спецпошлин в размере 65% на импорт всех типов угля из РФ, за исключением коксующегося, антрацитового и битуминозного.