«Склады угольных электростанций изношены до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита в Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн в Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает», — говорится в сообщении.
По словам Зайченко, на всех остальных станциях осталось 220 тыс. тонн, которых совершенно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны. Активные запасы угля ниже гарантированных на 522 тыс. тонн — на 51 тыс. тонн из антрацита и на 471 тыс. тонн — из газового угля.
Зайченко отметил, что прошлую морозную неделю энергосистема выдержала благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Белоруссии.
Ранее в «Укрэнерго» заявили о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах ТЭС — по состоянию на 18 января. Его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза — до 487,5 тыс. тонн.
В декабре 2020 года правительство Украины продлило действие спецпошлин в размере 65% на импорт всех типов угля из РФ, за исключением коксующегося, антрацитового и битуминозного.