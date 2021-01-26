Инициированные украинской властью проекты легализации эвтаназии не должны появляться при сегодняшней тяжелой ситуации в стране. Об этом заявил управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), передал 25 января портал «Православная жизнь»

Предстоятель УПЦ поздравил православных с Рождеством Христовым © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Митрополит рассказал, что любое убийство человеком человека является страшным грехом, но и в нем можно покаяться. И только для самоубийц путь покаяния закрыт, ведь, убивая себя, человек уходит в вечность нераскаявшимся убийцей, «потому нас не может не беспокоить сама возможность узаконивания самоубийства в христианской стране».

Архиерей отметил, что сейчас принимается много странных законов, как, например, легализация использования «легких наркотиков» формально «в медицинских целях», но «мы прекрасно понимаем, сколько лазеек для злоупотреблений дают многие непродуманные законы».

Поэтому митрополит выразил обеспокоенность возможными злоупотреблениями и беззакониями, которые могут произойти при формальной легализации «ассистированного самоубийства», а с учетом того, что «сейчас народ переживает не лучшие экономические времена, такие проекты выглядят просто вызывающе».

Ранее вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук представил концепцию обновления Гражданского кодекса Украины, в котором, кроме всего прочего, будет предусмотрена эвтаназия и так называемое «ассистированное самоубийство».