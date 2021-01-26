Народный депутат Украины Александр Качура предложил временно исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко отправить свою премию в 4 миллиона гривен (почти 11 млн рублей) на благотворительность. Об этом 25 января сообщило издание Depo.ua

Витренко объяснил украинцам, почему субсидии вредят их психике © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«На что господин Витренко утвердительно ответил, что он не будет этого делать», — передал Качура.

По его словам, этот ответ не понравился ни ему, ни другим депутатам.

«Поэтому я попросил руководителя фракции, чтобы мы эту дискуссию продолжили, относительно премии Витренко. Мне кажется, что, если ты хочешь претендовать на такую должность, нужно или идти и работать на благо украинского народа, или идти и заниматься бизнесом», — отметил он.

Качура подчеркнул, что не увидел среди «слуг» однозначной поддержки Витренко на должность министра.

Он также рассказал, что сигнального голосования по назначению Витренко на должность первого вице-премьера на заседании фракции не было.

«Но есть договоренность, что мы будем выносить этот вопрос на голосование. И также будет проведено сигнальное голосование в электронном виде, будут ли они поддерживать господина Витренко или нет», — добавил он.

Накануне украинские СМИ писали, что «слуги народа» на заседании фракции решили провести сигнальное голосование относительно назначения Витренко министром энергетики и вице-премьером. Депутаты приняли решение голосовать подписями.