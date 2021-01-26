Нардеп спросил у Витренко, готов ли он «отправить эту сумму на благотворительность, на борьбу с ковидом и так далее».
«На что господин Витренко утвердительно ответил, что он не будет этого делать», — передал Качура.
По его словам, этот ответ не понравился ни ему, ни другим депутатам.
«Поэтому я попросил руководителя фракции, чтобы мы эту дискуссию продолжили, относительно премии Витренко. Мне кажется, что, если ты хочешь претендовать на такую должность, нужно или идти и работать на благо украинского народа, или идти и заниматься бизнесом», — отметил он.
Качура подчеркнул, что не увидел среди «слуг» однозначной поддержки Витренко на должность министра.
Он также рассказал, что сигнального голосования по назначению Витренко на должность первого вице-премьера на заседании фракции не было.
«Но есть договоренность, что мы будем выносить этот вопрос на голосование. И также будет проведено сигнальное голосование в электронном виде, будут ли они поддерживать господина Витренко или нет», — добавил он.
Накануне украинские СМИ писали, что «слуги народа» на заседании фракции решили провести сигнальное голосование относительно назначения Витренко министром энергетики и вице-премьером. Депутаты приняли решение голосовать подписями.