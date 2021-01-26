Прошковская отметила, что таким образом решила ответить на полное отсутствие реакции вуза на поведение педагога.
«Профессор Бильченко не уважает страну, в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны, считает войну России против Украины "гражданской войной", демократически избранную власть — неонацистским режимом… Прямо в Facebook заявляет также о том, что она вместе с руководством университета "подтирается жалобами", которые на нее поступают», — возмутилась студентка.
Прошковская добавила, что ее смущает не только личная позиция Бильченко, но и то, что она системно «промывает мозги» молодежи, которой преподает.
Накануне одесский радикал Сергей Стерненко, который в 2018 году зарезал человека, заявил, что профессор Бильченко выражает свои политические взгляды в публичной плоскости.
По его словам, профессор Бильченко рассказывает на лекциях о «неонацизме в Украине» и прикрывается ректором педагогического университета. Также он заявил, что Бильченко выступает на телеканалах ДНР и ЛНР.