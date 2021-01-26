«Зашли даже не в ночи, а в 6 часов вечера. Я живу напротив церкви. Заметил, что в окне трапезной что-то промелькнуло. Попросил зятя, чтобы быстренько пошел и проверил. Бросился и я туда. Поймали. Если бы не девушка, парень удрал бы. А так не покинул ее. Это о многом говорит. Не потерян человек, потому что не покинул. Просил отпустить подругу», — сказал священнослужитель.
Школьники заверили, что просто хотели погреться в здании. Тогда как священник подозревает, что молодые люди планировали заняться любовью.
«Разбили окно, разломали несколько стульев. Эти стулья были сдвинуты вместе. Есть подозрение, что должны были заниматься тем, чем занимаются парень и девушка в одиночестве. Не украли ничего. Если бы это были совершеннолетние, я бы повел себя иначе. Но это "малолетки". Не хочу ломать им жизнь», — добавил священник.
На следующий день подростки пришли с извинениями. Волос забрал заявление из полиции.