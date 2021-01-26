Настоятель Свято-Успенской церкви в Ватутино (Черкасской области) Мирон Волос поймал подростков 14-летнюю девушку и 16-летнего парня, которые пытались заняться сексом в трапезной. Об этом на днях сообщило издание Вiстi Черкащини

Хомчак отреагировал на секс-скандал в ВСУ © Скриншот ICTV сказал священнослужитель.

Школьники заверили, что просто хотели погреться в здании. Тогда как священник подозревает, что молодые люди планировали заняться любовью.

«Разбили окно, разломали несколько стульев. Эти стулья были сдвинуты вместе. Есть подозрение, что должны были заниматься тем, чем занимаются парень и девушка в одиночестве. Не украли ничего. Если бы это были совершеннолетние, я бы повел себя иначе. Но это "малолетки". Не хочу ломать им жизнь», — добавил священник.

На следующий день подростки пришли с извинениями. Волос забрал заявление из полиции.