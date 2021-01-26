Мальчик чуть не умер. Медики сначала надеялись, что магнитные шарики получится протолкнуть по кишечнику твердой пищей, затем — эндоскопом. Однако возникла сложность: одна часть магнитов легла в складку желудка и сомкнулась с противоположной стороны, через ткань организма, с оставшейся частью шариков.
Ребенка прооперировали.
В прошлом году на Львовщине медики спасали семилетнюю девочку, которая проглотила вместе с куском торта металлическую проволоку, крепившую к изделию сладкую фигурку. А в Тернопольской области годовалая девочка умерла из-за кукурузного зернышка.